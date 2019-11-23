بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن مناطق وسط الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن مناطق وسط المدينة، مساء اليوم السبت، بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط رئيسي بترعة المحمودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق حي وسط، وذلك لحين انتهاء أعمال إصلاح خط 1000 مم، المغذي لمحطة باب شرقي.

ووفقًا للبيان، يرجع انقطاع المياه عن تلك مناطق وسط الإسكندرية إلى حدوث كسر مفاجئ في خط المياه العكر المغذي للمحطة أمام شركة الملح والصودا بترعة المحمودية.

