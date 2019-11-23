محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن مناطق وسط المدينة، مساء اليوم السبت، بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط رئيسي بترعة المحمودية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق حي وسط، وذلك لحين انتهاء أعمال إصلاح خط 1000 مم، المغذي لمحطة باب شرقي.
ووفقًا للبيان، يرجع انقطاع المياه عن تلك مناطق وسط الإسكندرية إلى حدوث كسر مفاجئ في خط المياه العكر المغذي للمحطة أمام شركة الملح والصودا بترعة المحمودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن مناطق وسط الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.