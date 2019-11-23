التحالف الدولي: الخلايا النائمة لداعش تشكل تهديدًا مستمرًا في شمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
أعلن التحالف الدولي، تنفيذ عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة دير الزور السورية، السبت، حسبما أعلنت "سكاي نيوز" عربية.
وأوضح التحالف الدولي، في بيان له، أن عملية دير الزور أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مقاتلي داعش، وشاركت قوات خاصة من عدة دول في التحالف في تطهير مواقع في محافظة دير الزور.
وأشار التحالف الدولي، إلى أن الخلايا الإرهابية النائمة لداعش تشكل تهديدًا مستمرًا في شمال شرق سوريا.
وأكد التحالف أن العملية في دير الزور هي جزء من الشراكة الدائمة في الحرب ضد داعش.
ونوه بأن التوترات الأخيرة في شمال سوريا وإعادة تموضع قوات التحالف أدى إلى توقف قصير في العمليات ضد تنظيم داعش.
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