لحصولها على وسام السعفات الفرنسي.. محافظ الإسكندرية يكرم منى مجدلاني -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مني مجدلاني، استشاري نظم التعليم والتدريب، لحصولها على وسام السعفات الأكاديمية الفرنسي، الذي يمنح للأكاديميين المتميزين والشخصيات البارزة عالميًا في الثقافة والتعليم.
وهنأ المحافظ "مجدلاني" ومنحها درع محافظة الإسكندرية تقديرًا لجهدها وتميزها في مجالها.
جدير بالذكر أن وسام السعفات الأكاديمية أنشأه الإمبراطور نابليون الأول لتكريم البارزين من أساتذة جامعة باريس، ثم اتخذ صورته الحالية بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الفرنسي رينيه كوتي في 4 أكتوبر 1955.
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