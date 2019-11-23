مجاهدي خلق: مقتل 285 متظاهر على الأقل منذ بدء الاحتجاجات الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

كشف قيادي بحركة مجهادي خلق الإيرانية المعارضة، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن مقتل 285 متظاهر على الأقل في الاحتجاجات بمختلف أنحاء إيران، حسبما ذكرت "العربية".

قالت منظمة العفو الدولية اليوم السبت إن 115 شخصا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضي، وسط تقارير تفيد بأن خدمة الإنترنت يتم إعادتها تدريجيا في أنحاء كثيرة من البلاد.

Advertisements

وذكرت المنظمة الحقوقية في تغريدة عبر موقع تويتر أن الحصيلة التي أعلنتها تستند إلى "تقارير موثوق بها"، وقالت إنها تعتقد أن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير.

وأضافت منظمة العفو الدولية: "نحث الدول على محاسبة السلطات الإيرانية".

وأكدت طهران مقتل تسعة أشخاص حتى أمس الجمعة، لكن لم يتم إطلاق أي حصيلة رسمية منذ ذلك الحين.