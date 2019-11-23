بعد تبني الجيش ”رسميًا“ إسقاطها.. البرلمان الليبي يستنكر انتهاك طائرة إيطلية أجواء البلاد

استنكر مجلس النواب الليبي انتهاك طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي سيادة الأجواء الليبية.

وأكد المجلس، في بيان صدر اليوم الخميس، أن الطائرة أسقطت من قبل القوات المسلحة بالقرب من ترهونة عند دخولها منطقة العمليات العسكرية للجيش الوطني التي يخوضها ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.

وطالب مجلس النواب السلطات الإيطالية بتوضيح رسمي حول هذا التعدي على سيادة ليبيا، ”المخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية“، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتعتبر تدخلًا في الشأن الداخلي الليبي عبر مناصرة طرف بعينه وانتهاك السيادة الوطنية لدولة ليبيا.

وفيما اعترفت رئاسة الأركان الإيطالية بسقوط الطائرة دون أن تعلن السبب المباشر، مرجحة سقوطها نتيجة خلل فني، أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، في وقت سابق، أن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ أرض- جو، أطلقته وحدات الدفاع الجوي، مطالبة الحكومة الإيطالية، بتقديم تفسير رسمي بشأن دخول الطائرة المسيرة الإيطالية المجال الجوي الليبي.