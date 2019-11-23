العفو الدولية: مقتل 115 شخصا في احتجاجات إيران

قالت منظمة العفو الدولية اليوم السبت إن 115 شخصا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضي، وسط تقارير تفيدبأن خدمة الإنترنت يتم إعادتها تدريجيا في أنحاء كثيرة من البلاد.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تغريدة عبر موقع تويتر أن الحصيلة التي أعلنتهاتستند إلى "تقارير موثوق بها"، وقالت إنها تعتقد أن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير.
وأضافت منظمة العفو الدولية: "نحث الدول على محاسبة السلطات الإيرانية".
وأكدت طهران مقتل تسعة أشخاص حتى أمس الجمعة، لكن لم يتم إطلاق أي حصيلة رسمية منذ ذلك الحين.
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