تدمير 4 قنابل بولايتي الجلفة وسوق أهراس بالجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم ، السبت ، عن كشف وتدمير أربعة قنابل تقليدية الصنع في ولايتي الجلفة شمال وسوق أهراس شمال شرق.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه " في إطارمكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس أربعة قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي الجلفة وسوق أهراس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تابع للجيش بولاية بسكرة شرق شخصا وضبطوا 27 كيلو جراما من المواد المتفجرة، و145 مترا من الفتيل الصاعق، وبطاريات، وهواتف نقالة و أسلاك كهربائية".
وأشار البيان إلى أن قوات حرس الحدود ضبطت قرب الشريط الحدودي بتلمسان (شمال غرب) 101 كيلو جرام من المخدرات.
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