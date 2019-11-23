الرئيس النمساوي: جنوب تيرول ذات الحكم الذاتي نموذج للتعايش وقبول الآخر

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن مقاطعة جنوب تيرول والتى تحتفل بمرور 50 عامًا على الحكم الذاتي هي نموذج يحتذي به فى التعايش وقبول الآخر وحماية الحقوق والحريات خاصة بالنسبة للأقليات .

جاء ذلك إلى مشاركة الرئيس النمساوي خلال اليوم

السبت مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في حفل أقيم في قلعة تيرول بالقرب من مدينة ميرانو الايطالية بهذه المناسبة .وقالت مصادر فى قصر الرئاسة النمساوي هوفبورج اليوم السبت إن الرئيسين النمساوي والإيطالي أكدا أن منطقة جنوب تيرول هي بلد مزدهر مسالم ومميز يحترم كل الأعراق .ولفتت المصادر إلى تأكيد الرئيس فان دير بيلين أن النمسا ستظل إلى جانب جنوب تيرول في المستقبل مع التمسك بالتعاون وحسن الجوار مع إيطاليا.يذكر أن منطقة جنوب تيرول انفصلت عن النمسا قبل 50 عاما بشكل سلمي وتتمتع حاليا بالحكم الذاتي .