شاهد .. مستند تغريم سفير قطر المتحرش 390 ألف جنيه استرليني

أدانت محكمة العمل في لندن دبلوماسيا قطريا في فضيحة جنسية وقضت بدفع حكومة الدوحة تعويضا نحو 500 ألف دولار. ووفق قرار المحكمة، فإن الموظفة السابقة في السفارة القطرية في لندن ديان كنجسون، تعرضت للتمييز ومضايقات واستفزازات جنسية هي وابنتها من قبل السفير القطري السابق في لندن فهد المشيري السفير القطري السابق في لندن فهد المشيري Advertisements وحصلت الوفد علي نسخة من نص المحكمة الذي ادان الدبلوماسي القطري فهد المشيري وقضي بتغريمة قرابة الـ 390 الف جنية استرلنيني

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