فيينا ..انطلاق أعمال السوق الخيري للأمم المتحدة بمشاركة عدد من السفراء العرب

انطلقت أعمال السوق الخيري السنوي لمقر منظمة الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم السبت، بحضور عدد من السفراء العرب، وأكثر من 10 آلاف زائر، وتستمر أعماله يومين.

وقالت مصادر في المنظمة الدولية خلال فعاليات السوق الخيري، اليوم السبت، الذي حضره السفير عمر عامر سفير مصر لدي فيينا وممثلها