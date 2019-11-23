ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كينيا إلى 34 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار غربي كينيا إلى 34 قتيلًا، من بينهم 29 شخصًا لقوا مصرعهم من جراء انهيار طيني تسبب في دفنهم.
وقال وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانجي حسبما ذكرت شبكة إيه.بي.سي.نيوز الأمريكية اليوم السبتإن 17 قتيلًا لقوا حتفهم إثر انهيار طيني في قرية بمقاطعة بوكوت الوسطى، بينما فقد 12 آخرون أرواحهم في قريتين بمقاطعة بوكيت الجنوبية.
وأضاف أن الحكومة أرسلت مروحيات تابعة للجيش والشرطة لمساعدة هؤلاء المتضررين من الفيضانات، لافتًا إلى أنه إنه لم يتضح بعد نطاق وقوع الكارثة.
من جهته، أشار مفوض مقاطعة بوكيت الغربية أبولو أوكيلو إلى مقتل خمسة أشخاص آخرين في حادث سير عندما انزلقت السيارة التي كانت تنقلهم على الطريق الواقع بين مدينتي كيتالي ولودوار بعد أن فاضت مياه نهرين على ضفتيهما.
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