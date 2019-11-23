كشف اتصالات بين بومبيو ومحامي ترامب في قضية أوكرانيا

نشرت منظمة أميركية مستقلة، نحو 100 صفحة من وثائق حصلت عليها من وزارة الخارجية تفصّل سجل الاتصالات بين رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو خلال مرحلة حساسة من قضية أوكرانيا.

وقالت منظمة "أميريكن أوفرسايت"، التي تقول إنها مجموعة رقابية غير منحازة لأي من الحزبين الرئيسيين وتختص بالتحقيق في إدارة ترامب، إن الوثائق توفّر "إثباتات واضحة" على اتصالات جرت في مارس بين جولياني وبومبيو.

وتمكنت المنظمة، التي تعنى بالأخلاقيات والرقابة، من الحصول على الوثائق التي طلبتها بالاستناد إلى قانون حرية المعلومات الفدرالي، لكنها لا تدعي معرفة ما الذي ناقشه الرجلان يومي 26 و29 مارس.

غير أن الوثائق تؤكد تواصل جولياني وبومبيو قبل نحو شهر من الاستدعاء المفاجئ للسفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش.

وقال مدير المنظمة الرقابية أوستن إيفرز، في بيان، إن المعلومات الجديدة "في الوثائق تكشف تتابعا واضحا من رودي جولياني إلى البيت الأبيض إلى الوزير بومبيو لتسهيل حملة جولياني للتشهير بسفيرة أميركية".

واعتبر شهود، خلال جلسات الاستماع الأخيرة التي يقوم بها ديمقراطيون حول هذه القضية في مجلس النواب الأميركي، أن جولياني كان يقوم بعملية مارقة بشكل مستقل عن وزارة الخارجية للضغط على كييف.

ورغم أن مضمون الاتصالين الموجزين غير معروف، إلا أنهما يثيران على الأقل الشكوك حول ما إذا كان هناك قدر ما من التنسيق.

وشهدت السفيرة يوفانوفيتش، أمام الكونجرس، بأن جولياني شوّه سمعتها وشكك بولائها على الأرجح لأنها كانت غير راغبة في الضغط على الأوكرانيين للتحقيق في أعمال متعلقة بأمور سياسية.

ويظهر بريد إلكتروني، نشرته المجموعة، أن مادلين واسترهاوت، التي كانت حينذاك مساعدة ترامب الشخصية، ساعدت جولياني في الاتصال بالوزير بومبيو عندما وجد صعوبة بذلك.

وأدلى سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند بشهادة الأربعاء أكد فيها أن بومبيو "عرف ما الذي نفعله ولماذا" في ما يتعلق بطلب مساعدة أوكرانيا لفتح تحقيق بحق نائب الرئيس السلبق جو بايدن، مضيفا "الجميع كانوا داخل هذه الحلقة".

ورفض بومبيو ومسؤول رفيع آخر الإدلاء بشهادتيهما.

وبحسب تقرير نشر مؤخرا، فإن بومبيو يفكر في الاستقالة من منصبه من أجل الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية كانساس مسقط رأسه.

ويصر ترامب على نفي قيامه بأي عمل خاطئ، معتبرا أن مساءلته تشكل "حملة مطاردة".