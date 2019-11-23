استطلاع: الحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا يتقدم على منافسه العمالي المعارض

أظهر استطلاع للرأي أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متقدم بفارق 12 نقطة عن غريمه حزب العمال المعارض قبل إجراء انتخابات في 12 ديسمبر المقبل.

وبلغت نسبة التأييد للمحافظين في الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «يوجوف»، 42 بالمئة مقابل 30 بالمئة للعمال. وهي نسبة لم تتغير بعد استطلاع أجرته ذات المؤسسة ونشر يوم الثلاثاء. وزادت نسبة التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار بنقطة لتصل إلى 16 بالمئة.

وكان أمس الجمعة آخر يوم شمله الاستطلاع.

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