بنجلادش تعتقل 15 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعات متطرفة

قال مسؤولون، اليوم السبت، إن الشرطة في بنجلادش اعتقلت 15 شخصا مشتبه بعضويتهم في جماعة متطرفة ومحظورة في ثاني كبرى مدن البلاد.

وأعلن شاه عبد الرؤوف المتحدث باسم الشرطة أنها قوات الأمن في شيتاغونغ نفذت حملة توقيفات في أرجاء المدينة الساحلية تضمنت توقيف القائد الإقليمي ونشطاء في جماعة محظورة.

وأفاد عبد الرؤوف أنّ "المسلحين كانوا يعيدون تنظيم صفوفهم في المدينة"، مشيرا إلى أن الشرطة صادرت حواسيب وهواتف محمولة وكتباً تحض على التطرف ومبالغ نقدية كانت ستستخدم في "أنشطة تخريبية".

وكانت بنجلادش حظرت تلك الجماعة في العام 2009 بعد إدانتها بتنفيذ أنشطة "ضد الدولة وضد الديمقراطية".

وشهدت بنجلادش سلسلة عنف دامية على أيدي الجماعات المتشددة خلال السنوات الأخيرة، بينها هجمات يوليو 2016، عندما استهدف عناصر، أعلنوا انتماءهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، مقهى في العاصمة دكا، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، بينهم 18 أجنبيا.

وقامت شرطة مكافحة الإرهاب وكتيبة التدخل السريع، منذ ذلك الحين، بحملة ضد المتطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من مئة متطرف يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمين محليين، بينهم العديد من قادة التنظيمين، كما أوقف مئات المشتبه بهم.