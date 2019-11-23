نائب الرئيس الأميركي يؤدي زيارة مفاجئة لجنود بلاده في العراق

وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم السبت، إلى العراق في زيارة مفاجئة، يتفقد خلالها قوات بلاده في الميدان.

وزار نائب الرئيس قاعدة «عين الأسد» الجوية في محافظة الأنبار بغرب العراق حيث ترابط القوات الأميركية.

وخلال لقائه الجنود الأميركيين الموجودين في العراق، قال بنس إن التحقيق، الذي يقوده الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله، قد أدى إلى تعليق حزمة إنفاق كانت تتضمن أكبر زيادة في الرواتب لأعضاء الخدمة العسكرية منذ تسع سنوات.

ووجه بنس حديثه للقوات قائلا "تعلمون جميعا أن السياسة الحزبية والتحقيقات التي لا تنتهي أدت إلى تباطؤ الأمور قليلاً في واشنطن العاصمة".

وأفاد مسؤولون عراقيون، وكالة فرانس برس، أن نائب الرئيس الأميركي لن يلتقي أي مسؤول سياسي عراقي.

وأكد مسؤولان عراقيان أن بنس اكتفى بالتواصل هاتفياً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأفاد أحد المسؤولين «لن يكون ثمة اجتماع (بين المسؤولين) طالما أنهما تواصلا هاتفياً».

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من جهته، أكد مكتب الرئيس العراقي برهم صالح أنه لم يكن مطلعاً بشكل مسبق على الزيارة، وأنه ليس مقرراً عقد اجتماع بين الطرفين.

ولم يذكر المصدر العراقي أي تفاصيل أخرى.

كان مصدر قد أوضح، في وقت سابق اليوم لوكالة فرانس برس، أن من المقرر أن يجتمع بنس مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمناقشة الأوضاع في العراق.

وهي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط.

تأتي زيارة بنس غير المعلنة في خضم احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ قرابة شهرين، للمطالبة بإجراء إصلاحات واسعة وبمحاربة الفساد.