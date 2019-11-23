بوتين يعد بتطوير «سلاح لا مثيل له» بعد انفجار غامض

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بتحسين «سلاح لا مثيل له» بعد وقوع انفجار غامض في موقع تجارب أسفر عن سقوط سبعة قتلى، بينهم علماء.

وخلال حفل أقامه الكرملين لتكريم العلماء الذين قتلوا خلال التجربة، أكد بوتين لأراملهم أن أزواجهن لم يموتوا عبثاً.

وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي «مجرد حيازتنا لهذه التكنولوجيا الفريدة، أهم ضمانة للسلام على الأرض».

وقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة موظفين من وكالة «روساتوم» النووية الروسية العامة في انفجار في موقع لاختبار الصواريخ بمنطقة أرخانغيلسك في أغسطس الماضي.

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وتسبب ارتفاع طفيف في النشاط الإشعاعي بحالة من الهلع في شمال روسيا وبقلق غربي.

وربط خبراء غربيون الانفجار في موقع تجارب «نيونوكسا» باختبار صاروخ عابر برأس نووي، تسعى موسكو لحيازته هو 9أم730 «بوريفيستنيك». ولم تؤكد موسكو أبداً أن الحادث ناجم عن تجربة هذا الصاروخ.

وشدد بوتين على أن السلاح الذي عمل العلماء على تطويره، لا مثيل له في الغرب.

وأعلن بوتين، خلال الحفل «نتحدث عن الأفكار التقنية والحلول الأكثر تطوراً، وعن سلاح لا مثيل له في العالم».

وتابع «نتحدث عن سلاح طور لضمان سيادة روسيا وأمنها لعقود».