السيسي يشيد باتفاق التجارة الحرة في أفريقيا ويدعو لتكامل إقليمي

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بدخول اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا حيز التنفيذ، داعياً إلى تحقيق التكامل الإقليمي في القارة.

وقال السيسي، في كلمته أمام منتدى أفريقيا 2019 الذي انطلق اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، إن اتفاقية التجارة الحرة علامة فارقة على طرق التكامل في القارة الأفريقية.

وقال الرئيس المصري إن «التجارة الأفريقية البينية لا تتجاوز 15% حالياً. وعلينا إيجاد حلول تبنى على التكامل الإقليمي لتحويل أفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي».

وأضاف السيسي «أدعو المؤسسات الإقليمية والدولية وشركاء أفريقيا في التنمية، للمضي قدماً نحو تحقيق طموحاتنا».

وذكر أن التنمية في أفريقيا تتطلب مشاركة القطاع الخاص، موضحاً أن نجاح أفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يتطلب تسريع وتيرة إنجاز مشروعات البنية التحتية.

من ناحيتها، أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مختلف مجالات التعاون مع أفريقيا.

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وأضافت نصر، في كلمتها اليوم أمام المنتدى الذي ينظم تحت شعار «الاستثمار من أجل أفريقيا»: «إننا نفذنا 154 مشروعاً في مختلف المجالات مع الشركاء الأفارقة».

وأوضحت نصر أنه رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، فإن الاستثمار في أفريقيا زاد بنسبة 11%.

وشددت وزيرة الاستثمار المصرية على أن المنتدى سيركز على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي، لافتة إلى أن المنتدى سيدعو المجتمع الدولي إلى طرح أدوات تمويلية جديدة للإسراع في تنمية القارة.

ويحضر المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة ومناطق أخرى بالعالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

يشهد المؤتمر مناقشة القضايا الخاصة بالعمليات الرائدة والمشاريع والاستثمارات في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي والنقل الجماعي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قصص نجاح رواد الأعمال والشركات الناشئة مع التركيز على الشباب والنساء.