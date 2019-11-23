أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي اليابانية مصدر قلق لموسكو.

علق المتحدث بإسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، على التصريحات المتداولة المنسوبة إليه بانسحاب بعض الأفراد التابعين للقوات المسلحة من المعركة، قائلا: "أخبار مزورة غير صحيحة".

أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق في سوريا