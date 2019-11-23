كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" ينفي شائعات انسحاب قوات الجيش من المعركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المتحدث بإسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، على التصريحات المتداولة المنسوبة إليه بانسحاب بعض الأفراد التابعين للقوات المسلحة من المعركة، قائلا: "أخبار مزورة غير صحيحة".

وأكد "المسماري"، عبر حسابه على الفيس بوك، أن الخبر مزور من قبل ما وصفه "الذباب الإلكتروني الإخواني"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري اليوم السبت.

وأرفق المسماري صورة تظهر أنه قال في نبأ عاجل لإحدى القنوات، إن "الجيش أكبر من أي مدينة وانسحابات بعض الأفراد لن يؤثر في المعركة".

ويذكر أن قالت شعبة الإعلام الحربي، أمس الجمعة إن وحدات الجيش الوطني إلى ما بعد معسكر اليرموك بمحور صلاح الدين، مشيرة إلى أنها تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية.

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