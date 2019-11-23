كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل متظاهر وإصابة العشرات باشتباكات مع قوات الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت الاحتجاجات المتواصلة بالعراق، اليوم السبت، عن مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد، وإصابة العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا هم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن، في مواجهات بمدينة كربلاء ليل الجمعة السبت.