كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل متظاهر وإصابة العشرات باشتباكات مع قوات الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسفرت الاحتجاجات المتواصلة بالعراق، اليوم السبت، عن مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد، وإصابة العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة، بحسب ما أفادت مصادر طبية.
وأوضحت مصادر إعلامية، أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا هم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن، في مواجهات بمدينة كربلاء ليل الجمعة السبت.
وأشارت المصادر لوكالة فرانس برس إلى "مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار"، وهو أحد ثلاثة جسور في العاصمة العراقية مقطوعة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا هم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن، في مواجهات بمدينة كربلاء ليل الجمعة السبت.
وحسب آخر الإحصائيات قتل أكثر من 335 شخصا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات بالعراق في الأول من أكتوبر الماضي.
وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.