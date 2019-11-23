كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايك بنس يؤكد احترام سيادة العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، احترام سيادة العراق، مجددا التعبير عن قلقه من النفوذ الإيراني.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، خلال تصريحاته، مساء السبت، إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عن الاضطرابات وأن عبد المهدي أكد له أن العراق يعمل على تجنب العنف.

وأوضح بنس أن عبدالمهدي أكد أن السلطات العراقية ستحترم المحتجين السلميين.

واشار إلى أنه يشجع في العراق على الاستماع لمطالب المحتجين والقيام بإصلاحات تلبي مطالبهم.