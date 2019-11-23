كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 23/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || استسلام 10 إرهابيين من "داعش" في أفغانستان

أعلنت قيادة القوات الخاصة بأفغانستان أن 10 إرهابيين من تنظيم "داعش" استسلموا للقوات الأفغانية في عملية تنظيف في مقاطعة ننجرهار. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تقارير إسرائيلية تكشف عن اجتماع سري للإطاحة بنتنياهو

كشفت تقارير تلفزيونية إسرائيلية، عن اجتماع سري لمسؤولين كبار في حزب "الليكود" اليميني" لبحث خطط الإطاحة برئيس الحزب والحكومة بنيامين نتنياهو، بعد اتهامه رسميا في ثلاث قضايا فساد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || دبلوماسي: الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار

صرح الدبلوماسي الصيني وانج يي، بأن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم، كما ذكرت وكالة رويترز نقلا عنه.

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