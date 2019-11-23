كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحلبوسي": مشروعا قانوني المفوضية وانتخابات مجلس النواب سيتصدران جلسة الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إن مشروعا قانوني المفوضية وانتخابات مجلس النواب سيتصدران جدول أعمال جلسة يوم الإثنين المقبل.

هذا وأعلن مجلس النواب العراقي تأجيل انعقاد جلسته إلى يوم الاثنين المقبل.

واتهم تحالف سائرون في البرلمان العراقي، اليوم، رئاسة البرلمان بالمماطلة في تحديد جلسة استجواب لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي.