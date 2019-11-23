أمن طنجة يوقف شخصين يشتبه تورطهما في إغراق منطقة مسنانة بالمخدرات

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الجمعة، من توقيف شخصين، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإنه جرى توقيف المشتبه فيهما اللذان يبلغان من العمر 24 و25 عاما، على مستوى حي مسنانة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد الموقوفين عن حجز كيلوغرامين من مخدر الشيرا و1082 قرص مهلوس، علاوة على 42 غرام من مخدر الكوكايين وأسلحة بيضاء، وكذا ميزانين إلكترونيين وثلاثة هواتف نقالة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.