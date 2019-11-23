الدوري الإيطالي.. هيغواين يقود اليوفي لقلب الطاولة على أتلانتا

نجح يوفنتوس اليوم السبت، في العودة بفوز ثمين من أرض مضيفه أتلانتا، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإيطالي.

ويدين اليوفي بفوزه هذه إلى مهاجمه الأرجنتيني غوزالو هيغواين، الذي تمكن من إحراز ثنائية في الشوط الثاني، ساهم بها في قلب فريقه تأخره إلى فوز.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة، شهد اهدار أتلانتا ركلة جزاء في الدقيقة 17 عن طريق موسى بارو، افتتح صاحب الأرض حصة التسجيل في الدقيقة 56 من الجولة الثانية بواسطة روبن جوسينس.

وظهر هيغواين عند الدقيقة 74 ليعدل الكفة للسيدة العجوز، قبل أن يعود بعد ذلك بـ8 دقائق ويضيف هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في اللقاء، ليختتم مواطنه باولو ديبالا الثلاثية في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للقاء.

وواصل بطل إيطاليا عقب هذا الانتصار، تصدره لجدول ترتيب “الكالشيو” رافعا رصيده للنقطة 35، في حين تجمد مجموع نقاط أتلانتا عند 22 نقطة في الرتبة الخامسة.