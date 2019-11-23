المسماري ينفي شائعات الذباب الإلكتروني الإخواني 

السبت 23 نوفمبر 2019

المسماري Advertisements

نفى الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، ما نسب إليه من تصريحات مفادها انسحاب بعض الأفراد التابعين للقوات المسلحة من المعركة.



وقال المسماري في تدوينة له على الفيس بوك، إنه ينفي الإدلاء بأي تصريح ميداني أمس الجمعة، مؤكداً أن الخبر مزور من قبل ما وصفه "الذباب الإلكتروني الإخواني"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري اليوم السبت.

وأرفق المسماري صورة تظهر أنه قال في نبأ عاجل لإحدى القنوات، إن "الجيش أكبر من أي مدينة وانسحابات بعض الأفراد لن يؤثر في المعركة".