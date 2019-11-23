شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 29 شخصًا جراء انزلاقات أرضية في كينيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:03 مساءً, 23 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات لقي 29 شخصًا على الأقل مصرعهم حين انهارت منازلهم في انزلاقات أرضية خلال ليلة من الأمطار والعواصف العنيفة في إقليم بوكوت شمال غرب العاصمة الكينية نيروبي.

وأفاد وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانغي في بيان أن 12 شخصًا من تاباش وباروا في جنوب بوكوت و17 شخصًا من تامكال في وسط بوكوت قد لقوا حتفهم، موضحاً أن السلطات نشرت مروحيات تابعة للجيش والشرطة للمساعدة في جهود الإغاثة التي تأخرت بسبب انقطاع الطرق والجسور بعدما تحولت الأمطار إلى سيول.

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