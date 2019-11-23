انفجار سيارة مفخخة بمقديشو.. ومظاهرات لسائقي النقل العام

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، السبت، انفجار سيارة مفخخة أدت إلى إصابة سيدة، فضلا عن اندلاع مظاهرات لسائقي النقل العام.



وقالت مصادر أمنية صومالية إن انفجارا وقع في العاصمة مقديشو بالقرب من تقاطع "زوبي"، ما أدى إلى إصابة سيدة كانت على مقربة من موقع الحادث.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الانفجار جاء نتيجة متفجرات تم إلصاقها بالسيارة، ووصلت الشرطة الصومالية إلى مكان الحادث وأغلقت الطرق المؤدية إليه.



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من ناحية أخرى، اندلعت مظاهرات سائقي وسائل النقل العام في مقديشو، احتجاجا على زيادة الضرائب، رغم إغلاق الطرق الرئيسة في العاصمة.



وتجمع المتظاهرون في عدد من التقاطعات الرئيسة بمقديشو، مثل تقاطع أفرتا جردين، وفغح، وتوفيق، وأعلنوا رفضهم زيادة الضرائب عليهم دون القضاء على مشكلة الطرق المغلقة التي كان من المفترض أن ينشطوا فيها.



وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أقل من شهر لاحتجاجات مماثلة لها شهدتها مقديشو، انتهت عبر توصل لجنة مكونة من السائقين وإدارة إقليم بنادر لاتفاق.



وبحسب صحف محلية صومالية، فإن إدارة إقليم بنادر لم تقم بتنفيذ الاتفاق كاملا، كما نشبت خلافات بين اللجنة المكونة من السائقين والإدارة المحلية، ما دفع السائقين إلى العودة للتظاهر مرة أخرى.

