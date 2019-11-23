استطلاع: "المحافظين" البريطاني يتقدم على "العمال"

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رويترزالسبت 2019/11/23 07:26 م بتوقيت أبوظبي
جيريمي كوربين وبوريس جونسون
أظهر استطلاع للرأي أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متقدم بفارق 12 نقطة عن حزب العمال المعارض قبل إجراء انتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف بلغت نسبة التأييد للمحافظين في الاستطلاع 42% مقابل 30% لحزب لعمال الذي يتزعمه جيرمي كوربين وهي نسبة لم تتغير عن استطلاع أجرته ذات المؤسسة ونشر يوم الثلاثاء.
وزادت نسبة التأييد للديمقراطيين الأحرار بنقطة لتصل إلى 16%.
وستُجري بريطانيا أيضا انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجاوز طريق مسدود في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
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