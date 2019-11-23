استطلاع: "المحافظين" البريطاني يتقدم على "العمال"

أظهر استطلاع للرأي أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متقدم بفارق 12 نقطة عن حزب العمال المعارض قبل إجراء انتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

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ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف بلغت نسبة التأييد للمحافظين في الاستطلاع 42% مقابل 30% لحزب لعمال الذي يتزعمه جيرمي كوربين وهي نسبة لم تتغير عن استطلاع أجرته ذات المؤسسة ونشر يوم الثلاثاء.

وزادت نسبة التأييد للديمقراطيين الأحرار بنقطة لتصل إلى 16%.

وستُجري بريطانيا أيضا انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجاوز طريق مسدود في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.