معلقا على التصريحات التركية.. دحلان: اقترح على أردوغان أن يدفع الـ700 ألف دولار لطبيب نفسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

أنقرة - الخليج 365

رد القيادي الفلسطيني محمد دحلان على تصريحات وزير الداخلية التركي، التي ذكر فيها رصد مكافأة قدرها 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض عليه.



وقال، دحلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "اقترح على أردوغان أن يدفع الـ 700 ألف دولار لطبيب نفسي بعد انهيار أحلامه وطموحاته في المنطقة العربية".

ولاقى ما كتبه "دحلان" تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه، إذ وصفه البعض ما كتبه بالرد المناسب، بينما قال البعض إن من الأولى على "أردوغان" أن يتبرع بهذا المبلغ للشعب السوري.

ومنذ أسابيع والنظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان لا يتوقف عن مهاجمة القيادي الفلسطيني محمد دحلان علنا، حتى وصل الأمر إلى رصد وزير الداخلية التركي مكافأة قدرها 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على قيادي التيار الإصلاحي بحركة "فتح"، الأمر الذي قوبل بسخرية لها كثير من المعان والدلالات.

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وزارة الداخلية التركية ترصد مكافأة 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على "دحلان"

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن وزارة الداخلية التركية رصدت 4 ملايين ليرة تركية، أي نحو 700 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على "دحلان".

وتقول "أنقرة"، إن "دحلان مول المسئولين عن محاولة انقلاب عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنه يعمل لصالح الإماراتيين"، على حد زعمهم.

وذكر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في لقاء مع صحيفة "حرييت" التركية أن "دحلان" سيدرج في قائمة الإرهابيين المطلوبين.

ويأتي هذا بعد أن اتهم وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، الشهر الماضي، الإمارات "بايواء إرهابي"، في إشارة للقيادي الفلسطيني محمد دحلان.