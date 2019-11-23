بنس: قواتنا ستبقى تعمل حتى هزيمة داعش نهائيا

أكد نائب الرئيس الاميركي ​مايك بنس​ في كلمة له من قاعدة عين الأسد في ​العراق​ "اننا تخلصنا من زعيم داعش من دون وقوع أية ضحية أميركية"، مشيرا الى ان "قواتنا ستبقى تعمل حتى هزيمة داعش نهائيا".

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