الوطنيون الأحرار: ما يصدر عن مدعي الشمعونية لا يمثل إلا رأي كاتبه ومطلقه الشخصي

اشارت أمانة الإعلام في حزب "الوطنيين الأحرار" الى انه "تصدر من حين لآخر باسم الشمعونيين، مواقف وادعاءات اتجاه أشخاص أو أحداث"، معتبرة ان "الشمعونية هي ذخيرة وطنية، جسدها فخامة الملك كميل نمر شمعون، بسيرته السياسية والوطنية، وسلمها أمانة للحزب، الذي أسسه مؤتمنا إياه حفظ هذه المسيرة النضالية وتمثيلها وقيادتها والنطق باسمها".

وشددت امانة الاعلام على ان "الحزب بالتزامه بمبادئ مؤسسه، قدم الشهداء والتضحيات الكبرى، دفاعا عنها، وكانت أغلى التضحيات، وعلى رأسها استشهاد رئيس الحزب الشهيد داني ​كميل شمعون​ وأفراد عائلته وسائر الشهداء"، مؤكدة ان "من يمثل الشمعونيين ويتحدث باسمهم حصرا، هو ما يصدر عن ​حزب الوطنيين الأحرار​ حزب كميل نمر شمعون، وإن كل ما يصدر من بيانات ومواقف، عن مدعي الشمعونية والشمعونيين أو رفاق الشهيد، لا تمثل إلا رأي كاتبها ومطلقها الشخصي، ومصالحهم الخاصة".

