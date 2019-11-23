عقل: اللاعبون الأساسيون غير قادرين على الهروب من معركة مكافحة الفساد

حذر عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" وديع عقل، في حديث تلفزيوني، من الفوضى، مشدداً على أهمية عدم كسر هيبة الدولة اللبنانية، متسائلاً عن أسباب عدم عمل وزراء حكومة تصريف الأعمال، خصوصاً أنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم.
وفي حين أكد عقل تضامنه مع مطالب الحراك الشعبي، أشار إلى أن هناك من يريد ضرب المؤسسات في لبنان بينما المطلوب إصلاحها، داعياً إلى الحذر من هذه الأمور، معرباً عن أمله بوجود ضغط شعبي حول ملفات الفساد في البلاد.
وأشار عقل إلى أن اللاعبين الأساسيين في لبنان غير قادرين على الهروب من معركة مكافحة الفساد.
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