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مسيرة نسائية في صور إلى مقر المحكمة الجعفرية وفرع مصرف لبنان

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انطلقت مسيرة نسائية من أمام ساحة العلم في صور، وصولا إلى أمام مقر المحكمة الجعفرية، هتفت المشاركات فيها بمطالب أبرزها: رفع سن الحضانة، حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأبنائها، حقوق المرأة، قانون موحد للأحوال الشخصية، وإسقاط النظام الطائفي.

بعد ذلك توجهت المتظاهرات إلى أمام فرع مصرف لبنان في صور، حيث نددن بالسياسة المالية المعتمدة، ثم عدن إلى مكان الانطلاق في ساحة العلم.

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