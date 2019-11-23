بسبب انجراف التربة.. وزارة النقل تعلن توقيف المرور بطريق بإقليم تازة

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى عموم مستعملي الطريق الإقليمية رقم 5412، الرابطة بين مسيلة والبرارحة، أن المقطع الطرقي من النقطة الكيلومترية 000+19 الى النقطة الكيلومترية 600+19 بـ”السيخة” قد تعرض لانجراف لتربة المنحدر، يستدعي منعا كليا لمرور العربات عبرها، نظرا للخطر الذي يشكله.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تحويل الطريق ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5414 بين امسيلة وبني فراسن عبر الربع الفوقي، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، في انتظار استعادة الوضعية العادية.

وأضافت الوزارة أنه يمكن، لمزيد من المعلومات، الاتصال بديمومة الوزارة على الرقم 05.37.71.17.17، أو مصالحها بالإقليم على الرقم 05.38.90.75.10 أو 05.38.90.75.12 أو 05.38.90.75.16.