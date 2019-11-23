في ظهوره الأول مع الفريق.. مورينهو يقود توتنهام لتحقيق فوز غائب منذ خمس جولات

قاد البرتغالي جوزي مورينهو، المدرب الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي، فريقه اليوم السبت، إلى تحقيق فوز ثمين على مضيفه ويست هام، بثلاثة أهداف لاثنين، لحساب مباريات الأسبوع الثالث عشر من “بريمرليغ”.

ونجح الضيوف في إنهاء الشوط الأول متقدمين بثنائية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من هيونغ مين سو في الدقيقة 36، ثم ضاعف بعد ذلك بسبع دقائق زميله لوكاس مورا الحصة بهدف ثان.

ووضع الدولي الإنجليزي هاري كين بصمته في المباراة، بإحرازه ثالث الأهداف في الدقيقة 4 من الجولة الثانية، قبل أن يوقع ميتشل أنطونيو الهدف الأول لويست هام عند الدقيقة 73، ثم أضاف أوغبونا ثاني الأهداف في الوقت البديل للمباراة.

ويعتبر فوز اليوم، الأول لتوتنهام في الدوري الإنجليزي بعد خمس جولات، وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه ساوثهامتون بهدفين مقابل هدف واحد في الأسبوع السابع.

وارتقى “السبيرز”، عقب هذا الفوز إلى الرتبة السادسة في جدول الترتيب، رافعا رصيده للنقطة 17، في حين ظل ويست هام في المركز السادس عشر بمجموع 13نقطة.