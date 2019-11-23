أحرز ثالث أهدافه في “الليغا”.. هدف النصيري لم يجنب ليغانيس الخسارة أمام برشلونة

أحرز الدولي المغربي يوسف النصيري، المحترف في صفوف ليغانيس الإسباني، هدفا لفريقه في شباك ضيفه برشلونة، اليوم السبت، لحساب مباريات الأسبوع الرابع عشر من “الليغا”، غير أنه لم يجنب زملائه خسارة اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “دي بوتاركي” بتقدم أصحاب الأرض عن طربق النصيري الذي أسكن الكرة بيسراه في الزاوية اليمنى للألماني تير شتيغنن حامي عرين برشلونة، في الدقيقة 12، محرزا بذلك ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم، وللمباراة الثالثة على التوالي.

ونجح الفريق الضيف خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 53 من تعديل الكفة بواسطة الٱوروغواياني لويس سواريز، قبل أن يضبف زميله الشيلي أرتورو ڤيدال ثاني الأهداف في الدقيقة 79، ليعلن خايمي سانتياغو حكم المواجهة عن نهايتها بفوز “البلاوغرانا” بهدفين مقابل هدف واحد.

ومكن هذا الفوز، البارصا من الانفراد بصدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده للنقطة 28، بفارق ثلاث نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي سيستقبل مساء اليوم ضيفه ريال سوسيداد، بينما تجمدت نقاط ليغانيس عند النقطة 20 في الرتبة الأخيرة.