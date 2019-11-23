شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحوثية تقصف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران إرتكاب سلسلة جرائمها بقصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية في التحيتا عن قيام المليشيات بقصف منازل المواطنين في المدينة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ومنها قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وقذائف مدفعية B10 بشكل عنيف. Advertisements وأضافت المصادر ،أن قصف المليشيات تسبب بأضراراً بالغة بمنازل المواطنين وأدى إلى خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان لاسيما النساء والأطفال. يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل قصف واستهداف وقصف الأحياء السكنية في مختلف مديريات محافظة الحديدة بشكل يومي ، ضاربة بالإتفاقيات وعملية السلام عرض الحائط ، وموقعة مئات الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

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