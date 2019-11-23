شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تثير رعب المواطنين بقصفها في الجاح في الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه والواقعة جنوب محافظة الحديدة ، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة.

مصادر محلية ذكرت أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة مزارع المواطنين من مناطق تمركزها بسلاح 14.5 وبسلاح 12.7 بشكل مكثف. Advertisements وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت النار من أسلحتها القناصة صوب منازل المواطنين في القرى المأهولة بالسكان ، وأثارت الخوف والهلع في صفوف المواطنين. وفي ذات السياق، تعرض عدد من المواطنين لعمليات استهداف من قبل عناصر المليشيات أثناء مرورهم في الطرقات المؤدية إلى مزارعهم ، في محاولة منها لإلحاق خسائر بالأرواح في صفوف المزارعين في البلدة.

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