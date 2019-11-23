اليمن.. ننشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

السبت 23 نوفمبر 2019

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 23/11/2019 حتى الساعة 16:00 تاريخ 24/11/2019م.



وبحسب المركز، فإن الطقس، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، طقس غائم جزئياً إلى غائم وهطول أمطار رعدية متفرقة في المساء واجواء بارده في الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية والغربية، كما تتشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، عمران، ذمار و ريمه).

أما في المناطق الصحراوية، طقس غائم جزئيا وهطول أمطار رعدية متفرقة نهاراً على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة.

وفي المناطق الساحلية، وخصوصاً السواحل الغربية، طقس غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

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وفي السواحل الجنوبية والشرقية، طقس غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 عقدة على خليج عدن وباب المندب، ومن 5 الى 15 عقدة على الشريط الساحلي الشرقي.

وفي ارخبيل سقطرى، طقس غائم جزئياً الى غائم مع هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 25 عقدة.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة اثناء الليل و الصباح الباكر، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، عمران، ذمار و ريمه)من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وأرتفاع الموج.