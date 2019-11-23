شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يتقدم على حزب العمال بفارق 12 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون متقدم بفارق 12 نقطة عن حزب العمال المعارض قبل إجراء انتخابات في 12 ديسمبر كانون الأول. وبلغت نسبة التأييد للمحافظين في الاستطلاع 42 بالمئة مقابل 30 بالمئة للعمال وهي نسبة لم تتغير عن استطلاع أجرته ذات المؤسسة ونشر يوم الثلاثاء. وزادت نسبة التأييد للديمقراطيين الأحرار بنقطة لتصل إلى 16 بالمئة.

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