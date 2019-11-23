اصابة آمر سرية وثلاثة جنود بانفجار عبوة جنوب بعقوبة

افاد مصدر امني، السبت، باصابة آمر سرية وثلاثة جنود بانفجار عبوة جنوب بعقوبة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت في قرية الخوالص التابعة لناحية بهرز جنوب بعقوبة استهدفت عجلة عسكرية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "انفجارها ادى الى جرح امر سرية برتبة مقدم وثلاثة جنود من الجيش بجروح متفاوتة وتم نقلهم الى مستشفى لتلقي العلاج".

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