الصدر يرفض رفع صوره بالاحتجاجات ويطالب بعدم شمول المدارس الابتدائية والقطاع الصحي في الإضراب

وذكرت صفحة (صالح محمد العراقي) المقربة من الصدر في منشور على "الفيسبوك" اطلعت عليه الخليج 365، أن "القوات الامنية يداً بيد مع الشعب.. وحماية المتظاهرين واجبهم.. فلا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين".وأضاف :"أبلغني الصدر انه لم ولن يرضى برفع صور (ال الصدر) في الاحتجاجات ولا الهتافات لهم.. فالتزموا رجاءا أكيداً.. وخصوصاً ان من هتف ضدهم ليس من المتظاهرين في شيء وهم براء منه وانا على يقين من ذلك".

وأوضح العراقي، أن "أن أي عراقي لن يرضى بان تكون للفاسد يد في وضع قانون الانتخابات او مفوضيتها او اي قرار اخر"، معرباً عن "شكره للقوى البرلمانية التي لم تشترك في (وثيقة الذل) الاخيرة".

وتابع، :"شكراً (للقبعات الزرق).. سعيكم مشكور فاستمروا على واجبكم ولا تتخاذلوا"، مؤكداً أنه "في حال استمرار الاضراب فلابد ان لا يشمل القطاع الصحي وكذلك (المدارس الابتدائية) فتعليمهم وتعلمهم واجب فلا تضيعوا مستقبلهم".