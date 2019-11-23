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الصدر يرفض رفع صوره بالاحتجاجات ويطالب بعدم شمول المدارس الابتدائية والقطاع الصحي في الإضراب

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أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن رفضه رفع صور "آل الصدر" في الاحتجاجات، وفيما دعا أصحاب "القبعات الزرق" إلى الاستمرار بواجباتهم، طالب بعدم شمول المدارس الابتدائية والقطاع الصحي في الإضراب بحال استمراره.
وذكرت صفحة (صالح محمد العراقي) المقربة من الصدر في منشور على "الفيسبوك" اطلعت عليه الخليج 365، أن "القوات الامنية يداً بيد مع الشعب.. وحماية المتظاهرين واجبهم.. فلا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين".

وأضاف :"أبلغني الصدر انه لم ولن يرضى برفع صور (ال الصدر) في الاحتجاجات ولا الهتافات لهم.. فالتزموا رجاءا أكيداً.. وخصوصاً ان من هتف ضدهم ليس من المتظاهرين في شيء وهم براء منه وانا على يقين من ذلك".

وأوضح العراقي، أن "أن أي عراقي لن يرضى بان تكون للفاسد يد في وضع قانون الانتخابات او مفوضيتها او اي قرار اخر"، معرباً عن "شكره للقوى البرلمانية التي لم تشترك في (وثيقة الذل) الاخيرة".

وتابع، :"شكراً (للقبعات الزرق).. سعيكم مشكور فاستمروا على واجبكم ولا تتخاذلوا"، مؤكداً أنه "في حال استمرار الاضراب فلابد ان لا يشمل القطاع الصحي وكذلك (المدارس الابتدائية) فتعليمهم وتعلمهم واجب فلا تضيعوا مستقبلهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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