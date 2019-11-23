بنس: قلقون من نفوذ إيران في العراق

اعرب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، السبت، عن قلقه من "نفوذ إيران" في العراق.
ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن بنس قوله خلال زيارته الى العراق، "نؤكد مجددا التزام واشنطن بسيادة بغداد، ونعبر عن قلقنا من نفوذ إيران في البلد".
ووصل بنس في وقت سابق من السبت إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، حيث تتمركز قوات أميركية.
وكشف مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، تفاصيل زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس الى العراق، وفيما اشار الى أن جرى اتصال هاتفي بينه وبين رئيس الوزراء، أكد أن الزيارة متفق عليها وتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.
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