بالوثائق.. الرسوم الجديدة على المركبات واجازات السوق

تنشر الخليج 365، وثائق صادرة من المرور العامة تتضمن الرسوم الجديدة على المركبات واجازات السوق التي أعلنت عنها المديرية. وكان مجلس الوزراء قد قرر في (12 تشرين الثاني 2019) إجراء تعديلات في قانون المرور، فيما قرر تخفيض الرسوم على المركبات.

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