كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، السبت، عن قرب استبدال 13 وزيراً من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الجلسات المقبلة، مشيرا الى ان الاستبدال سيتضمن ثلاث وزارات سيادية. وقال الفتلاوي في حديث لـ الخليج 365 إن "الجلسات المقبلة ستشهد استبدال 13 وزير من كابينة عادل عبد المهدي من بينها ثلاث وزارات سيادية"، مبينا ان "تلك الخطوة تمثل المرحلة الاولى حيث ستلحقها استبدال عدد من المناصب الخاصة والمدراء العامين بعيدا عن المحاصصة والضغوط الحزبية والسياسية".



وأضاف أن "مرشحي الوزارات هم من اختيار رئيس مجلس الوزراء فقط ولاعلاقة للكتل السياسية بتلك الاختيارات"، مشدداً على "أهمية بناء الدولة بناء حقيقي بعيداً عن هيمنة وسطوة الاحزاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف قرب استبدال 13 وزيراً بينها ثلاث وزارات سيادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.