وزير النقل يعلن دخول 430 شاحنة الى ميناء أم قصر الجنوبي لتفريغ الحمولات التجارية

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، عن دخول 430 شاحنة لتفريغ الحمولات التجارية و22 عربة قطار صهريج نفط لنقل المشتقات النفطية في ميناء أم قصر الجنوبي. وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جميع الأرصفة في ام قصر الجنوبي مشغولة بتفريغ الحمولات المتضمنة باخرة سكر خام وباخرة رز وباخرة ذرة علفية وكذلك باخرتين حاويات وبانطون كلنكر اضافة الى ناقلتين نفط ".



وأضاف أن "وزارة النقل تعمل على تعزيز ثقة المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى بالموانئ العراقية لجذبهم من اجل نقل البضائع والحاويات عن طريق العراق"، مشيراً إلى ان "أي انقطاع في عمل الموانئ العراقية سيسبب ارتفاعاً بالاسعار، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن العراقي ولذلك تعمل الوزارة على استمرار انسيابية النقل من والى الميناء خدمة للصالح العام".

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