اندلاع حريق داخل بناية في شارع الرشيد وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع حريق داخل بناية في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، داخل بناية في شارع الرشيد وسط بغداد".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول الى المكان نتيجة النفايات والقطوعات الأمنية".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول الى المكان نتيجة النفايات والقطوعات الأمنية".
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