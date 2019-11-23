اندلاع حريق داخل بناية في شارع الرشيد وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، داخل بناية في شارع الرشيد وسط بغداد".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تواجه صعوبة في الوصول الى المكان نتيجة النفايات والقطوعات الأمنية".

