مورينيو ينجح في الاختبار الأول مع توتنهام بالبريميرليغ

وفي الدقيقة 43 عاد سون للظهور من جديد، ليساعد زميله لوكاس مورا على إحراز الثاني للضيوف.

الكوري الجنوبي سون صنع الفارق لسبيرز في الربع الأخير من الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل من مهارة فردية داخل منطقة الجزاء.

البداية جاءت بطيئة نوعاً ما، حيث امتلك توتنهام الكرة دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الهامرز.

المباراة شهدت عودة جوزيه مورينيو للتدريب من جديد لقيادة سبيرز، بعد رحيل الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوتشيتينو.

ومع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، تمكن الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدف الاطمئنان بالدقيقة 49.

كين حصل على فرصة جديدة لهز الشباك بالدقيقة 62 من انفراد صريح، لكنه تباطأ في تسجيلها لتمر بسلام على وست هام.

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ويصبح بذلك كين في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام، بـ175 هدف، بعد تخطيه مارتن تشيفرز، بينما يأتي جيمي جريفيز بالمركز الأول بـ266 هدف.

وفي الدقيقة 73 تمكن ميشيل أنطونيو لاعب وست هام من إحراز الهدف الأول لفريقه، ليضع الضغط على توتنهام.

الهامرز سجلوا الهدف الثاني بالدقيقة 90 لديكلان رايس، ولكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتكنولوجيا الفيديو لوجود تسلل.

وست هام واصلوا المحاولة وبالفعل أضافوا الهدف الثاني لأوجبونا من كرة رأسية ولكن بعد فوات الأوان.

الفوز يضع توتنهام في المركز الخامس بـ17 نقطة بفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يقبع وست هام بالمركز السادس عشر بـ13 نقطة.

النتيجة قد تؤثر بشكل كبير على مانويل بيليجريني المدير الفني للهامرز، وسط الأنباء المتزايدة حول إقالته.