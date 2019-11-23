- 1/2
- 2/2
2019-11-23 | 15:26
1,281 مشاهدة
نجح فريق توتنهام في استعادة الانتصارات من جديد، بعد تحقيقه الفوز بثلاثه أهداف مقابل هدفين على مُضيفه وست هام، بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.
البداية جاءت بطيئة نوعاً ما، حيث امتلك توتنهام الكرة دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الهامرز.
الكوري الجنوبي سون صنع الفارق لسبيرز في الربع الأخير من الشوط الأول، حيث افتتح التسجيل من مهارة فردية داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 43 عاد سون للظهور من جديد، ليساعد زميله لوكاس مورا على إحراز الثاني للضيوف.
ومع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء، تمكن الإنجليزي هاري كين من تسجيل هدف الاطمئنان بالدقيقة 49.
كين حصل على فرصة جديدة لهز الشباك بالدقيقة 62 من انفراد صريح، لكنه تباطأ في تسجيلها لتمر بسلام على وست هام.
ويصبح بذلك كين في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام، بـ175 هدف، بعد تخطيه مارتن تشيفرز، بينما يأتي جيمي جريفيز بالمركز الأول بـ266 هدف.
وفي الدقيقة 73 تمكن ميشيل أنطونيو لاعب وست هام من إحراز الهدف الأول لفريقه، ليضع الضغط على توتنهام.
الهامرز سجلوا الهدف الثاني بالدقيقة 90 لديكلان رايس، ولكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتكنولوجيا الفيديو لوجود تسلل.
وست هام واصلوا المحاولة وبالفعل أضافوا الهدف الثاني لأوجبونا من كرة رأسية ولكن بعد فوات الأوان.
الفوز يضع توتنهام في المركز الخامس بـ17 نقطة بفارق 17 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يقبع وست هام بالمركز السادس عشر بـ13 نقطة.
النتيجة قد تؤثر بشكل كبير على مانويل بيليجريني المدير الفني للهامرز، وسط الأنباء المتزايدة حول إقالته.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو ينجح في الاختبار الأول مع توتنهام بالبريميرليغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.