بنس: "قلقون" من نفوذ إيران ببغداد ونحترم سيادة العراق

أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، السبت، التزام بلاده بسيادة العراق، معبرا عن قلقه من نفوذ إيران داخل الأراضي العراقية.

وأضاف بنس، خلال مؤتمر صحفي من أربيل بإقليم كردستان العراق، أن واشنطن تريد رؤية العراق حرا من تأثير نفوذ إيران عليه.



وقال بنس إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أكد احترام بغداد الاحتجاجات السلمية، كما أكد أن بغداد تعمل على تجنب العنف.





ولفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أن المنطقة أكثر أمانا الآن بعد القضاء على زعيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، مشيرا إلى أنه "أشجع الجميع في العراق على الاستماع لمطالب المتظاهرين".

وسبق المؤتمر الصحفي أن أجرى مايك بنس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.



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وقال نائب الرئيس الأمريكي إن عبدالمهدي أكد له خلال الاتصال احترام بغداد الاحتجاجات السلمية، وأن بلاده تعمل على تجنب العنف، وفق وكالة الأنباء العراقية.





وجرى خلال الاتصال تناول تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين.

بدوره، أكد عبدالمهدي أهمية سيادة واستقلال العراق وتوفير الأمن والاستقرار للبلاد وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم وحصر السلاح بيد الدولة وتعاون البلدين في إطار الاتفاقيات الاستراتيجية بينهما.



وكان مسؤولون عراقيون أفادوا، في وقت سابق، السبت لوكالة فرانس برس، بأن نائب الرئيس الأمريكي الذي يتفقد اليوم قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، لن يلتقي أيا من القادة السياسيين العراقيين.

وأكد مسؤولان عراقيان أن بنس الذي وصل اليوم في زيارة غير معلنة مسبقا، وتأتي في خضم حركة احتجاجية واسعة ضد السلطة السياسية في العراق، تواصل هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وأفاد أحد المسؤولين "لن يكون ثمة اجتماع (بين المسؤولين) طالما أنهما تواصلا هاتفيا".

من جهته، أكد مكتب الرئيس العراقي برهم صالح أنه لم يكن مطلعا بشكل مسبق على الزيارة، وأنه ليس مقررا عقد اجتماع بين الطرفين.